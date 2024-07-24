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نتنياهو للكونجرس: إسرائيل تسعى للإفراج عن الرهائن

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واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء إن حكومته منخرطة بنشاط في مساعي الإفراج عمن تبقى من الرهائن الذين يحتجزهم مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وإنه واثق من نجاح هذه الجهود.

وأدلى نتنياهو بتعليقاته في كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس قاطعها عشرات النواب من الحزب الديمقراطي، والذين عبر بعضهم عن انزعاجهم من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية في حرب إسرائيل ضد حماس.

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