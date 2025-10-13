نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة يوم الاثنين وذلك بعد أن أعلنت القاهرة في وقت سابق أنه سيحضر.

وقال المكتب في بيان إن نتنياهو تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة لكنه رفض لأن الموعد قريب للغاية من بدء عطلة يهودية.

وأضاف البيان “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته وعلى جهوده لتوسيع نطاق دائرة السلام.. السلام عبر القوة”.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم الرئاسة المصرية أن نتنياهو سيحضر القمة هو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث “سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به”.

وأضاف أن نتنياهو وترامب أجريا اتصالا هاتفيا من إسرائيل يوم الاثنين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

