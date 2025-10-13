نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ في مصر بشأن غزة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة يوم الاثنين وذلك بعد أن أعلنت القاهرة في وقت سابق أنه سيحضر فيما كان سيمثل احتمالا غير ملائم لبعض الضيوف المؤكد حضورهم.

وقال المكتب في بيان إن نتنياهو تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة لكنه رفض لأن الموعد قريب للغاية من بدء عطلة يهودية.

وأضاف البيان “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته وعلى جهوده لتوسيع نطاق دائرة السلام.. السلام عبر القوة”.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم الرئاسة المصرية أن نتنياهو سيحضر القمة هو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث “سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به”.

وأضاف أن نتنياهو وترامب أجريا اتصالا هاتفيا من إسرائيل اليوم الاثنين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مسؤول تركي لرويترز إن الرئيس رجب طيب أردوغان، مدعوما بقادة آخرين، تصدى دبلوماسيا لفكرة حضور نتنياهو. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي على طلب للتعليق على هذا الأمر.

وانتقدت تركيا بشدة العمليات الإسرائيلية في غزة خلال العامين الماضيين، لكنها شاركت في مفاوضات جرت في الأسابيع القليلة الماضية بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب.

ووصل أردوغان إلى منتجع شرم الشيخ المصري في وقت سابق من يوم الاثنين.

