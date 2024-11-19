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نتنياهو متحدثا من غزة: حماس لن تحكم القطاع بعد الحرب

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على 101 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في القطاع وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم.

وتابع “سنلطخ رأس كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا بالدماء. سوف نتعقبكم ونقبض عليكم”.

وأردف قائلا “كل من يجلب لنا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقا آمنا للخروج. الخيار لكم، لكن النتيجة ستكون واحدة. سنستعيدهم جميعا”.

وجاءت هذه التصريحات في تسجيل مصور لنتنياهو خلال زيارته لغزة مع وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الجيش، حيث تلقى أيضا إحاطة بشأن العمليات.

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