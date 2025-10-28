نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ‭”‬هجمات قوية” في غزة

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القدس/القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أمر الجيش “بتنفيذ هجمات قوية” على غزة بعد اتهامه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ولم يوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو سبب هذه الهجمات. لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول “يمثل هذا الهجوم انتهاكا صارخا آخر لوقف إطلاق النار”.

وكان نتنياهو اتهم حماس في وقت سابق بانتهاك وقف إطلاق النار بتسليم رفات لا يعود لأي من الرهائن القتلى في إطار عملية إعادة جثث الرهائن إلى إسرائيل.

وقالت حماس في البداية إنها ستسلم إلى إسرائيل يوم‭ ‬الثلاثاء رفات رهينة عُثر عليه داخل نفق في قطاع غزة. إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت لاحق أنها ستؤجل عملية تسليم الرفات المقررة بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن قوات إسرائيلية تبادلت إطلاق النار مع مقاتلين من حماس في مدينة رفح بجنوب غزة. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على صحة هذه التقارير.

وذكرت حماس أنها ملتزمة بشروط وقف إطلاق النار وأن نتنياهو يبحث عن ذرائع للتراجع عن التزامات إسرائيل.

ويسري وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، إلا أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بارتكاب انتهاكات.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء مقابل إطلاق سراح نحو ألفي سجين ومحتجز فلسطيني، منهم فلسطينيون احتجزوا خلال الحرب، في حين تراجعت القوات الإسرائيلية وأوقفت هجومها.

ووافقت حماس أيضا على تسليم جثامين جميع الرهائن التي لم يتم انتشالها بعد لكنها قالت إن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد أماكن الجثث وانتشالها. وتقول إسرائيل إن بوسع حماس الوصول بسهولة إلى معظم الرفات.

(إعداد نهى زكريا ومحمد أيسم ومحمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)