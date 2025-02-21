نتنياهو يأمر الجيش بتنفيذ عملية في الضفة الغربية بعد انفجارات حافلات

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القدس (رويترز) – أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بتنفيذ عملية في الضفة الغربية بعد سلسلة من الانفجارات على حافلات بالقرب من تل أبيب يوم الخميس وصفها مكتب نتنياهو بأنها محاولة لشن هجوم واسع.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الانفجارات.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أن انفجارات وقعت على ثلاث حافلات في ضاحيتين على مشارف تل أبيب وأنه تم العثور على أربع عبوات ناسفة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات وقعت في مرائب وكانت فارغة.

وأعادت الانفجارات للذاكرة تفجيرات حافلات كانت سمة رافقت الانتفاضة الفلسطينية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن مثل هذه الهجمات قلما تحدث الآن.

وقال الجيش في بيان إنه يقدم المساعدة للشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في التحقيقات. وقالت الشرطة إنها تبحث عن مشتبه بهم وطالبت الجمهور باليقظة والإبلاغ عن أي جسم مشبوه بينما يتم تفتيش حافلات أخرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. وقال مكتب نتنياهو إنه التقى بوزير الدفاع ورئيس الأركان وجهاز الأمن الداخلي ومفوض الشرطة في أعقاب الانفجارات.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر ما يبدو أنها حافلة واحدة على الأقل مشتعلة. وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا حافلة التهمتها النيران.

وقال الجيش إنه سيكثف عملياته لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وإنه أغلق نقاط دخول في مناطق معينة، دون أن يحدد مواقعها. وينفذ الجيش بالفعل عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ شهر ويقول إنها تستهدف المسلحين.

واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم في مخيمات للاجئين، وجرى هدم منازل وبنية تحتية.

تأتي انفجارات الحافلات في ظل وقف هش لإطلاق النار في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل. وسلمت حماس يوم الخميس جثث أربعة رهائن.

ويواصل وقف إطلاق النار الصمود منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني رغم الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بانتهاكه.