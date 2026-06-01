نتنياهو يأمر بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت/القدس أول يونيو حزيران (رويترز) – أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تسيطر عليها جماعة حزب الله، في إشارة إلى تصعيد جديد لحرب أدت إلى تعقيد جهود الوساطة الرامية إلى وقف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان من بين العوامل التي تتسبب في تعطيل العملية الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بمهاجمة “أهداف إرهابية” في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب “الانتهاكات المتكررة” لوقف إطلاق النار من قبل جماعة حزب الله و”الهجمات على مدننا ومواطنينا”.

وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في الأسابيع الأولى من الحرب، لكنها لم تشن سوى غارتين على المنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان في 16 أبريل نيسان، فيما استمر القتال في جنوب لبنان.

* إسرائيل تسيطر على قلعة عمرها 900 عام

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الأعمال القتالية في الجنوب في مطلع الأسبوع، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام، وأمر نتنياهو الجيش بتوسيع العمليات البرية.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 3370 شخصا قتلوا في البلاد نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، حين بدأت جماعة حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعما لإيران التي تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي.

وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها.

وأقامت إسرائيل منطقة أمنية في جنوب لبنان، حيث تدمر القرى، قائلة إنها تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من مقاتلي حزب الله المتمركزين في المناطق المدنية.

ويشكل القتال في لبنان أسوأ تداعيات حرب إيران، إذ تقول السلطات إنه تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص.

وأمر نتنياهو أمس الأحد الجيش بتوسيع “نطاق عملياته البرية في لبنان”، بهدف “إحكام وتوسيع سيطرتنا على الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله”.

واتهمت جماعة حزب الله إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار وأكد حقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنها نفذ 21 عملية أمس الأحد، بما في ذلك إطلاق وابل من الصواريخ على ما وصفتها بالبنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نهاريا الإسرائيلية.

* فرنسا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن

دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين في ظل تصاعد العنف في لبنان.

واستضافت الولايات المتحدة سلسلة من الاجتماعات النادرة بين ممثلي حكومتي إسرائيل ولبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية، وشاركت بيروت في هذه الاجتماعات رغم الاعتراضات الشديدة من جماعة حزب الله.

لكن مصدرا لبنانيا مطلعا على الجهود الدبلوماسية بين بيروت وواشنطن قال إن إعلان نتنياهو اليوم الاثنين يعكس تدهور المسار الدبلوماسي الذي قادته الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية.

وذكر مسؤول أمريكي أمس الأحد أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو حول المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح “تهدئة تدريجية”.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة اقترحت أن تكون الخطوة الأولى هي أن توقف جماعة حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل، وفي المقابل تمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت.

وأضاف المسؤول أن “هذا من شأنه أن يتيح مساحة لتهدئة تدريجية ووقفا عمليا للأعمال القتالية”.

وأضاف المسؤول أن عون حاول دفع الاقتراح قدما والتوصل إلى اتفاق، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي قال إنه “يضمن” التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا.

وقال بري، وهو حليف وثيق لحزب الله، في تعليق نقلته وسائل الإعلام اللبنانية أمس الأحد “أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة”، في إشارة إلى الجماعة.

وأضاف “لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟”.

(تغطية صحفية رامي أيوب من القدس – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )