نتنياهو يبلغ قطر بعدم وجود نية لتنفيذ ضربة أخرى

تل أبيب (رويترز) – أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين بأن إسرائيل ليست لديها أي خطة لانتهاك سيادة قطر مرة أخرى، وذلك في أعقاب الغارة التي استهدفت الدوحة في وقت سابق هذا الشهر ولم تنجح في إصابة مسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري إنه نقل الالتزام نفسه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر عن أسف إسرائيل لمقتل مواطن قطري في الهجوم.

