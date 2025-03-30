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نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه سيسافر إلى المجر هذا الأسبوع، متحديا مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتمتد الزيارة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل. وسيجتمع خلالها نتنياهو بنظيره المجري فيكتور أوربان الذي دعاه لزيارة البلاد في نوفمبر تشرين الثاني، بعد فترة قصيرة من صدور مذكرة الاعتقال.

وقال أوربان آنذاك إن المذكرة “لن تُنفذ”.

جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال. ويختلف أوربان المنتمي للتيار القومي اليميني دوما مع الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجر.

ولم يصدر تعليق بعد من المجر بشأن زيارة هذا الأسبوع.

ستكون هذه ثاني رحلة خارجية لنتنياهو منذ صدور مذكرة الاعتقال، وكانت الأولى لواشنطن في فبراير شباط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستنكرت إسرائيل مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، واصفة الاتهامات بأنها “باطلة وعبثية”.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف والذي أعلنت الحركة في يناير كانون الثاني مقتله في اشتباكات.

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