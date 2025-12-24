نتنياهو يتهم حماس بانتهاك اتفاق غزة ويتوعد بالرد

reuters_tickers

2دقائق

24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في رفح وتوعد برد إسرائيلي.

وقال مكتبه في بيان إنه يتعين على حركة حماس الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم في أكتوبر تشرين الأول، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على إقصاء الحركة من السلطة في غزة إلى جانب نزع سلاح القطاع واقتلاع التطرف منه.

وأضاف البيان “سترد إسرائيل بما يتناسب مع ذلك”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن عبوة ناسفة انفجرت واستهدفت مركبة عسكرية في منطقة رفح الجنوبية بقطاع غزة، وإن أحد الضباط لحقت به إصابة طفيفة.

وتراجعت حدة العنف لكنها لم تتوقف منذ بدء سريان اتفاق غزة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، وظل الطرفان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وتقول وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 400 شخص في القطاع منذ بدء سريان الاتفاق.

وتدعو خطة مؤلفة من 20 بندا أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر أيلول إلى وقف لإطلاق النار في البداية تعقبه خطوات لإنهاء الحرب بشكل تام. وتنص الخطة في نهاية المطاف على أن تنزع حماس سلاحها وألا يكون لها أي دور في حكم غزة، وأن تنسحب إسرائيل من القطاع، الذي لا يزال في حالة دمار بعد عامين من الحرب.

ولم يتفق الطرفان بالكامل على جميع بنود الخطة. وقالت حماس إنها لن تسلم أسلحتها إلا إذا أُقيمت دولة فلسطينية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)