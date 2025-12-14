نتنياهو يتهم رئيس وزراء أستراليا بإذكاء معاداة السامية

القدس 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق النار الذي وقع اليوم الأحد في احتفال ديني يهودي في سيدني وأسفر عن سقوط قتلى، وقال إنه حذر نظيره الأسترالي من أن دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية من شأنه إذكاء معاداة السامية.

وأطلق مسلحان النار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في شاطئ بونداي في سيدني، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، فيما وصفه مسؤولون أستراليون بأنه هجوم معاد للسامية. وقتل أحد المسلحين المشتبه بهما.

ووصف نتنياهو إطلاق النار بأنه “جريمة قتل بدم بارد”.

وأضاف أنه أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في رسالة في أغسطس آب بأن سياسات الحكومة الأسترالية تذكي معاداة السامية في أستراليا وتشجع عليها.

وقال نتنياهو في كلمته “لقد كتبت: دعوَتك إلى إقامة دولة فلسطينية تصب الزيت على نار معاداة السامية، وتُكافئ إرهابيي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، وتشجع أولئك الذين يهددون يهود أستراليا، وتغذي كراهية اليهود التي تستشري في شوارعكم الآن”.

وقال ألبانيزي في 11 أغسطس آب إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، وهي خطوة جاءت بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

واتهم نتنياهو في كلمته حكومة ألبانيزي بأنها “لم تفعل شيئا لوقف استشراء معاداة السامية في أستراليا”.

وأضاف “لقد تركت المرض يتفشى والنتيجة هي الهجمات المروعة على اليهود التي رأيناها اليوم”.

وعقد ألبانيزي اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم الأحد وندد بالهجوم، قائلا إن الشر الذي ظهر “يصعب استيعابه”.

وأضاف “هذا هجوم موجه ضد اليهود الأستراليين في أول يوم من عيد حانوكا، وهو يوم يجب أن يكون يوم فرح واحتفاء بالإيمان”.

والهجوم الذي وقع اليوم الأحد هو الأخطر في سلسلة من الهجمات المعادية للسامية التي استهدفت معابد يهودية ومباني وسيارات في أستراليا منذ بداية حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

