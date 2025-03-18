نتنياهو يحذر: ما حدث في غزة “مجرد البداية”

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي وإيميلي روز

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية الفلسطينية يوم الثلاثاء إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة وهو ما ينهي حالة من الهدوء النسبي امتدت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين حذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد البداية”.

وتبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي صمد إلى حد كبير منذ التوصل إليه في يناير كانون الثاني وأتاح فرصة لسكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص لتنفس الصعداء من الحرب التي دمرت معظم المباني بالقطاع.

واتهمت حماس إسرائيل بالإضرار بجهود الوسطاء للتفاوض على اتفاق دائم لإنهاء القتال، لكنها لم تهدد بالرد. ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة من أصل نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن الحركة اختطفتهم في الهجوم الذي قادته في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بشن الضربات لأن حماس رفضت مقترحات لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ودعا نتنياهو سكان غزة إلى الابتعاد عن أماكن الخطر والانتقال إلى مناطق أكثر أمنا ملقيا على حماس مسؤولية كل ضحية مدنية.

وقال نتنياهو، متحدثا من قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب “ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدا، لمواجهة حماس بقوة عسكرية متزايدة. واعتبارا من الآن، لن تُجرى مفاوضات إلا تحت النيران”.

وأضاف “شعرت حماس بضربة من ذراعنا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأود أن أؤكد لكم أن هذه مجرد البداية”.

وأصابت الضربات منازل ومخيمات من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وقال شهود إن طائرة إسرائيلية أطلقت صواريخ على مدينة غزة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأضاف الشهود أن الدبابات الإسرائيلية قصفت القطاع عبر خط الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة مقتل 408 أشخاص، في واحد من أكبر أعداد القتلى في يوم واحد منذ اندلاع الحرب.

وقالت ربيحة جمال (65 عاما) وهي أم لخمسة أطفال من مدينة غزة “كانت ليلة زي جهنم.. متل أول أيام الحرب”.