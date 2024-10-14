نتنياهو يدعو اليونيفيل مجددا للانسحاب من مناطق القتال في لبنان

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القدس (رويترز) – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الاتهامات بأن قوات إسرائيلية استهدفت عمدا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ووصفها بأنها “زائفة تماما”، وجدد دعوته لانسحاب القوة من مناطق القتال.

وقال نتنياهو إن الجيش بذل قصارى جهده لتجنب إيذاء أفراد اليونيفيل في أثناء استهداف مقاتلي حزب الله “لكن أفضل طريق لضمان سلامة أفراد اليونيفيل هو أن تستجيب اليونيفيل لطلب إسرائيل والابتعاد مؤقتا عن طريق الأذى”.