نتنياهو يريد نقل النفط والغاز عبر إسرائيل بعد الحرب على إيران

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه يرى ضرورة إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط عبر شبه الجزيرة العربية وصولا إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك لتجنب التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز ومياه الخليج.

وبعد يوم من الهجوم الإسرائيلي على حقل الغاز الرئيسي في إيران، في تصعيد حاد للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن طهران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم، وهو أمر شككت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسعى نتنياهو، خلال المؤتمر الذي استمر 45 دقيقة، إلى تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية، في الوقت الذي أدت فيه هجمات إسرائيل على حقل بارس الجنوبي الإيراني إلى شن هجمات مماثلة على محطات طاقة في أنحاء الخليج، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين حول الهجوم على بارس الجنوبي، قال نتنياهو إن إسرائيل تصرفت بمفردها. وأضاف “طلب منا الرئيس ترامب التريث في شن هجمات مستقبلية”.

وانتقد ترامب، الذي يتأثر سياسيا بارتفاع أسعار الوقود بين كتلته الانتخابية، الحلفاء الذين استجابوا بحذر لمطالبه بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

وقال نتنياهو إنه يرى ضرورة إيجاد طرق بديلة لهرمز، في إشارة ضمنية إلى فائدة محتملة لإسرائيل من إغلاق هذا المضيق الحيوي لفترة طويلة.

وقال نتنياهو “بمجرد مد خطوط أنابيب النفط والغاز غربا عبر شبه الجزيرة العربية، وصولا إلى إسرائيل، ومنها إلى موانئنا على البحر الأبيض المتوسط، ستُزال نقاط الاختناق إلى الأبد”.

وأضاف “أرى في ذلك تغييرا حقيقيا سيعقب هذه الحرب”.

* نتنياهو: إيران لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم

شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير شباط، بعد أشهر من المفاوضات التي دارت في الأصل حول البرنامج النووي الإيراني، ولم تُفض إلى اتفاق.

وقال نتنياهو إن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية بعد مرور 20 يوما فقط على بدء شن الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لشبكة سي.بي.إس نيوز اليوم الخميس “الكثير منها لا يزال موجودا”، في إشارة إلى قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

وأضاف جروسي “لديهم القدرات والمعرفة والإمكانات الصناعية اللازمة لذلك”.

ولم يُعلق نتنياهو على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت موقع إيران النووي في أصفهان بعد الضربات الأمريكية في يونيو حزيران.

* عملية برية محتلمة

على الرغم من استمرار الحرب قرابة ثلاثة أسابيع، قال نتنياهو إن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع لمحاولة الإطاحة بحكومتهم.

وأضاف “الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، وأن يختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها”.

وبينما اقتصرت الحرب حتى الآن على الهجمات الجوية، قال نتنياهو إنه لا بد من وجود عنصر على الأرض أيضا، و”هناك احتمالات عديدة لهذا العنصر على الأرض”. ولم يُدل بمزيد من التفاصيل.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمد علي فرج وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)