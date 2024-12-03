نتنياهو يشكر ترامب على تصريحه القوي بشأن الرهائن

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القدس (رويترز) – شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإصداره بيانا شديد اللهجة طالب فيه بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع للحكومة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس مطالبة بالإفراج عن الرهائن. الرئيس ترامب ركز على المكان الصحيح، على حماس، وليس على الحكومة الإسرائيلية، كما هي العادة”، لدى آخرين.