نتنياهو يطلب العفو رسميا من الرئيس الإسرائيلي
(رويترز) – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا.
وأضاف “يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص”.
ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.
ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.
