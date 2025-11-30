The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو يطلب العفو رسميا من الرئيس الإسرائيلي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا.

وأضاف “يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.

ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستيفن شير ومنة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

