نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في قضية فساد

من ستيفن شير

القدس 10 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مذكرة قدمها إلى المحكمة اليوم الجمعة أن نتنياهو طلب تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته الطويلة المتعلقة بالفساد المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى الوضع الأمني السائد في المنطقة.

ومن المقرر استئناف محاكمة نتنياهو يوم الأحد بعد أن رفعت إسرائيل حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب حربها مع إيران عقب إعلان وقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وقال الدفاع إنه مستعد لمواصلة الاستماع إلى شهادة أحد شهود الإثبات.

وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس “نظرا لأسباب أمنية ودبلوماسية سرية مرتبطة… بالأحداث المباغتة التي وقعت في دولة إسرائيل وفي أنحاء الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، لن يتمكن رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته في المحاكمة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل”.

وأضاف أن مظروفا مغلقا يحتوي على تفاصيل الأسباب السرية سُلم إلى المحكمة التي ستصدر حكمها بمجرد أن تقدم النيابة ردها.

ونتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جريمة خلال توليه المنصب، وينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه في 2019 بعد تحقيقات لسنوات.

وتأجلت محاكمته، التي بدأت في 2020 وقد تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مرارا بسبب التزاماته الرسمية، دون أن تلوح نهاية لها في الأفق.

وتأثرت مكانة نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، إلى جانب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات في أكتوبر تشرين الأول، وترجح استطلاعات رأي أن يخسرها ائتلاف نتنياهو الأكثر ميلا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)