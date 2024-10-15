نتنياهو يعارض وقفا لإطلاق النار لا يمنع حزب الله من إعادة التسلح

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن منع جماعة حزب الله اللبنانية من إعادة التسلح وحشد الصفوف.

يدعو ماكرون إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران، فضلا عن وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “رئيس الوزراء أبلغ الرئيس ماكرون بأنه يعارض وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي لن يغير الوضع الأمني في لبنان وسيعيد البلاد إلى ما كانت عليه”.

وأضاف أن نتنياهو “أكد أن عمليات إسرائيل تهدف إلى منع جماعة حزب الله الإرهابية من تهديد مواطني إسرائيل على الحدود الشمالية وتمكينهم من العودة إلى منازلهم بأمان”.

ورفضت فرنسا يوم الاثنين مطلب نتنياهو بانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من مواقعها في لبنان، في حين استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي بشأن إطلاق قوات إسرائيلية النار على ثلاثة مواقع لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن نتنياهو فوجئ بنية الرئيس ماكرون استضافة مؤتمر في باريس حول قضية لبنان، بمشاركة دول مثل جنوب أفريقيا والجزائر “تعمل على حرمان إسرائيل من حقها الأساسي في الدفاع عن النفس، وفي الواقع ترفض حقها في الوجود”.

وقال مكتب نتنياهو في بيان آخر إن رئيس الوزراء قال في رسالة إلى ماكرون إن إسرائيل تأسست من خلال “حرب الاستقلال التي خاضتها بدماء مقاتلينا الأبطال، وكثير منهم من الناجين من الهولوكوست، منهم من نجوا من نظام فيشي في فرنسا”. وأضاف أن الأمم المتحدة وافقت خلال العقود الماضية على مئات القرارات المعادية للسامية ضد إسرائيل.