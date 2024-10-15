مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نتنياهو يعارض وقفا لإطلاق النار لا يمنع حزب الله من إعادة التسلح

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن منع جماعة حزب الله اللبنانية من إعادة التسلح وحشد الصفوف.

يدعو ماكرون إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران، فضلا عن وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “رئيس الوزراء أبلغ الرئيس ماكرون بأنه يعارض وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي لن يغير الوضع الأمني في لبنان وسيعيد البلاد إلى ما كانت عليه”.

وأضاف أن نتنياهو “أكد أن عمليات إسرائيل تهدف إلى منع جماعة حزب الله الإرهابية من تهديد مواطني إسرائيل على الحدود الشمالية وتمكينهم من العودة إلى منازلهم بأمان”.

ورفضت فرنسا يوم الاثنين مطلب نتنياهو بانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من مواقعها في لبنان، في حين استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي بشأن إطلاق قوات إسرائيلية النار على ثلاثة مواقع لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن نتنياهو فوجئ بنية الرئيس ماكرون استضافة مؤتمر في باريس حول قضية لبنان، بمشاركة دول مثل جنوب أفريقيا والجزائر “تعمل على حرمان إسرائيل من حقها الأساسي في الدفاع عن النفس، وفي الواقع ترفض حقها في الوجود”.

وقال مكتب نتنياهو في بيان آخر إن رئيس الوزراء قال في رسالة إلى ماكرون إن إسرائيل تأسست من خلال “حرب الاستقلال التي خاضتها بدماء مقاتلينا الأبطال، وكثير منهم من الناجين من الهولوكوست، منهم من نجوا من نظام فيشي في فرنسا”. وأضاف أن الأمم المتحدة وافقت خلال العقود الماضية على مئات القرارات المعادية للسامية ضد إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
59 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
215 إعجاب
154 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية