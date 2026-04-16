نتنياهو يقول إنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان 10 أيام

16 أبريل نَيْسَان (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس موافقته على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة عشرة أيام في لبنان، لإتاحة الوقت اللازم لتنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان.

وفي بيان مصور، أكد نتنياهو أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن تفكيك حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان.

كما ذكر نتنياهو أن ترامب أكد له عزمه على مواصلة حصار مضيق هرمز وتفكيك القدرات النووية الإيرانية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

