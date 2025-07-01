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نتنياهو يقول إنه يتوقع الاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه يتوقع التوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد “النصر الكبير” الذي حققه في حرب استمرت 12 يوما مع إيران الشهر الماضي.

وأضاف نتنياهو في بيان قبيل اجتماع مجلس الوزراء أن الزيارة ستشمل أيضا محادثات مع مسؤولين كبار مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وفي إشارة إلى خطط ترامب للرسوم الجمركية، قال نتنياهو “لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعين علينا الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى مسائل أخرى… سأعقد أيضا اجتماعات مع قادة بالكونجرس وبعض الاجتماعات الأمنية”.

كان ترامب قد أعلن الشهر الماضي وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران لتنتهي بذلك أعمال قتالية استمرت 12 يوما.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إن إدارته ستبعث برسائل إلى عدد من الدول لإبلاغها بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى قبل التاسع من يوليو تموز، وهو الموعد المقرر لعودة الرسوم من مستوى مؤقت عند 10 بالمئة إلى نطاق يتراوح من 11 بالمئة و50 بالمئة، والتي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل نيسان قبل تعليقها لاحقا.

وفرضت الولايات المتحدة في البداية رسوما جمركية 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية.

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