نتنياهو‭ ‬يلتقي بمبعوث ترامب للشرق الأوسط بعد زيارته للسعودية

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأربعاء إنه سيجتمع في القدس مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع وقف إطلاق النار في غزة ووسط حملة دبلوماسية في المنطقة.

وبعد يوم من زيارته للسعودية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ويتكوف زار أيضا غزة يوم الأربعاء للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار هناك، والذي قال ترامب إنه يريد الاستفادة منه في اتفاق إقليمي أوسع يشمل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.

ورفض متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تقديم أي تفاصيل عن زيارة ويتكوف إلى غزة، والتي قالت القناة 13 الإسرائيلية إنها شملت تفقد محور نتساريم، الذي عبره عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع.

وبدأت إسرائيل الانسحاب من الممر يوم الاثنين والسماح بعودة النازحين ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي ستشهد أيضا إطلاق سراح 33 رهينة مقابل الإفراج عما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني.

وأُطلق سراح سبعة رهائن بالفعل منذ سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني. وأفاد مكتب نتنياهو ومنتدى عائلات الرهائن بأنه سيُفرج عن ثلاثة آخرين، وهم امرأة مدنية ورجل مسن، بالإضافة إلى جندية بوم الخميس.

ويشير مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إلى أن إسرائيل ستفرج عن 110 سجينا ومعتقلا فلسطينيا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن خمسة مواطنين تايلانديين خطفوا من إسرائيل خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل الصراع قد يُطلق سراحهم أيضا يوم الخميس.