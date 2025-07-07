نتنياهو يلتقي ترامب بالبيت الأبيض وسط مباحثات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار

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من أندريا شلال وألكسندر كورنويل ومات سبيتالنيك

واشنطن/تل أبيب (رويترز) – من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة ووقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

كان ترامب قد قال يوم الأحد إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هذا الأسبوع. وعبر نتنياهو عن اعتقاده بأن مناقشاته مع ترامب ستؤدي إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية في قطر بين إسرائيل وحماس.

وهذه الزيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، وتأتي في أعقاب الأمر الذي أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أمريكية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية. وساعد ترامب لاحقا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما.

وبدا أن ترامب وكبار معاونيه يحاولون انتهاز أي زخم نتج عن إضعاف إيران، التي تدعم حماس، لدفع إسرائيل وحماس إلى تحقيق انفراجة بشأن الحرب المستمرة في غزة منذ 21 شهرا. وقال إنه يريد أيضا خلال اللقاء مع نتنياهو مناقشة آفاق التوصل إلى “اتفاق دائم” مع إيران، العدو الإقليمي اللدود لإسرائيل.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن خلال الليل، وكان من المقرر أن يلتقي ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وماركو روبيو وزير الخارجية يوم الاثنين للتحضير للمحادثات مع ترامب.‭‭

ومن المقرر أن يلتقيا على عشاء خاص قال البيت الأبيض إنه لن يخضع للتغطية الإعلامية بدلا من إجراء محادثات رسمية في المكتب البيضاوي حيث يستقبل ترامب عادة نتنياهو وآخرين من كبار الزوار.

ولم يتضح بعد سبب اختيار ترامب تقليل الطابع الرسمي في استقباله لنتنياهو هذه المرة.

وتأمل إسرائيل أن تمهد حربها مع إيران الطريق أيضا لفرص دبلوماسية جديدة في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات مع دول منها لبنان وسوريا والسعودية، وهي مسألة أخرى من المتوقع أن تكون على جدول أعمال ترامب.

وقبيل الزيارة، قال نتنياهو للصحفيين إنه سيشكر ترامب على الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية، وقال إن المفاوضين الإسرائيليين يسعون للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة في العاصمة القطرية الدوحة.