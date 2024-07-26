نتنياهو يلتقي مع ترامب في محادثات تسعى لتخفيف التوترات

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من باتريشيا زنجرلي

واشنطن (رويترز) – من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا يوم الجمعة، وهو اجتماع قد يخفف أحدث التوترات بين الزعيمين اللذين أسسا تحالفا وثيقا خلال رئاسة ترامب.

تأتي زيارة نتنياهو لترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، بعد يوم من اجتماعات في واشنطن مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس التي تنافس ترامب في السباق الرئاسي.

وعدل الزعيم الإسرائيلي جدول زيارته للولايات المتحدة ليتوجه إلى فلوريدا للاجتماع مع ترامب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب يتنافسان بشكل متقارب على البيت الأبيض مما يدفع زعماء في العالم أمثال نتنياهو للسعي لتحقيق توازن في التعامل مع الولايات المتحدة.

ولطالما كان نتنياهو أكثر ارتباطا بالجمهوريين مقارنة مع الديمقراطيين.

وفي اجتماعها مع نتنياهو، ضغطت هاريس بشدة على الزعيم الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في غزة في محادثات “صريحة” كانت محل متابعة بحثا عن مؤشرات على الكيفية التي قد تغير بها السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل إذا أصبحت رئيسة.

وقالت هاريس في تصريحات عقب الاجتماع “عبرت بوضوح عن قلقي الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك. ولن ألتزم الصمت”.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس، دعا ترامب إلى إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس وإعادة الرهائن، مضيفا أن إسرائيل يتعين عليها إدارة “علاقاتها العامة” بشكل أفضل.

وقال ترامب “أريد منه (نتنياهو) أن ينهي الأمر وينجزه سريعا. إنهم يتدمرون بسبب هذه الدعاية”.

وانتقد ترامب أيضا من احتجوا على خطاب نتنياهو أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

وقاطع العشرات من الديمقراطيين خطاب نتنياهو وعبروا عن غضبهم لمقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

* تصريحات تظهر تحديا

دافع نتنياهو عن الجيش في تصريحات تظهر تحديا واستنكر الانتقادات للحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت غزة وقتلت أكثر من 39 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

وأشاد نتنياهو بدعم بايدن لإسرائيل.

ووسط استحسان من الجمهوريين، تطرق نتنياهو إلى سجل ترامب المناصر لإسرائيل عندما كان رئيسا. وأثنى على قرار الرئيس السابق نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو الهدف الذي سعى إليه المحافظون لفترة طويلة وأثار غضب الفلسطينيين.

واستشهد أيضا باتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة ووُقعت في عهد ترامب وأدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.

وأشار اجتماع ترامب ونتنياهو إلى أن كليهما يتطلع إلى تخفيف التوترات التي تصاعدت منذ مغادرة ترامب منصبه في يناير كانون الثاني 2021.

وأثار نتنياهو غضب ترامب عندما هنأ بايدن على فوزه في انتخابات 2020. وادعى ترامب أنه خسر في الانتخابات بسبب تزوير النتائج.

وانتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا بسبب التقصير الأمني الذي سمح بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأشعل فتيل الحرب.

ونقلت قناة دبليو.بي.تي.في التلفزيونية عن الشرطة المحلية قولها في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن نتنياهو سيصل إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة وسيبقى هناك لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات قبل العودة إلى المطار.

وحث ريك برادشو رئيس شرطة بالم بيتش على الاحتجاج بشكل سلمي، لكنه قال إنه لا يتوقع مظاهرات على نطاق تلك التي شهدتها واشنطن هذا الأسبوع عندما تظاهر آلاف النشطاء احتجاجا على حرب غزة وخربوا بعض المعالم ودخلوا في مواجهة مع الشرطة.