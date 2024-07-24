نتنياهو يلقي كلمة في الكونجرس وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

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من باتريشيا زنجرلي

واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء إنه واثق في أن جهود تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ستنجح، في الوقت الذي انتشر فيه المحتجون المؤيدون للفلسطينيين في الشوارع القريبة.

وقال بعد استقباله بالتصفيق “في الوقت الذي نتحدث فيه، نشارك بنشاط في جهود مكثفة لتأمين إطلاق سراحهم. وأنا واثق من أن هذه الجهود ستنجح”.

وتغيب عشرات المشرعين الديمقراطيين عن جلسة الكونجرس التي ألقى نتنياهو كلمته فيها في تعبير عن استيائهم من مقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكان مقاتلون تقودهم حماس قد نفذوا هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 250، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وما زال نحو 120 رهينة محتجزين رغم أن إسرائيل تعتقد أن واحدا من كل ثلاثة رهائن قد مات.

وقال نتنياهو وهو يبدأ كلمته بعد أن دخل، وسط تصفيق حار وهتافات من الجمهوريين واستقبال أقل حفاوة من الديمقراطيين، “يتعين على أمريكا وإسرائيل الوقوف معا”.

وهذه الكلمة هي الرابعة لنتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليتخطى بذلك رئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل الذي ألقى مثل هذه الخطابات ثلاث مرات.

وانتشر آلاف المحتجين في الشوارع القريبة وسط إجراءات أمنية مشددة منذ هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021. وأحيط مبنى الكابيتول بسياج عال، مع وجود كثيف للشرطة.

وقبل أن يتحدث نتنياهو مباشرة، أفادت شرطة الكابيتول الأمريكية أن بعض الاحتجاجات شابها العنف، مما دفعها إلى استخدام رذاذ الفلفل.

واحتجت جماعات مؤيدة للفلسطينيين وطلاب جامعات منذ أشهر في الولايات المتحدة ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تقول السلطات الصحية إن نحو 40 ألف فلسطيني قتلوا وإن جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا تعرضوا للنزوح.

وأشاد نتنياهو بالجيش الإسرائيلي وندد بهجوم حماس في تصريحات قوبلت بتصفيق حار وهتافات من الجمهوريين بينما جلس في هدوء كثيرون من الديمقراطيين الذين انتقدوا العدد الكبير من القتلى والأزمة الإنسانية في غزة.

وفي هذه الزيارة، سعى نتنياهو إلى توطيد روابطه التقليدية مع الجمهوريين، لكنه سعى أيضا إلى تخفيف التوترات مع جو بايدن، الرئيس الديمقراطي الذي سيعتمد على دعمه في الأشهر الستة المتبقية من ولايته في الرئاسة الأمريكية.

وانتقد نتنياهو المحتجين المناهضين للحرب في واشنطن ووصفهم بأنهم “معادون لإسرائيل” قائلا إنهم يتلقون تمويلا من إيران العدو التقليدي لإسرائيل واتهمهم بأنهم “حمقى” مفيدون لطهران. وألقى بمسؤولية المجاعة في غزة التي تحدثت عنها تقارير على عاتق حماس.

* غياب بعض المشرعين

وعبر بعض المشرعين عن عدم ارتياحهم لأن يظهروا وكأنهم يؤيدون نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية المتشددة في الوقت الذي يواجه فيه تراجعا في استطلاعات الرأي في إسرائيل.

وقال آخرون إنهم يريدون أن يركز نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في الهجوم الذي تسبب في الحملة الإسرائيلية على غزة.

وقال السناتور كريس فان هولين للصحفيين “بالنسبة له (نتنياهو)، الأمر كله يتعلق بتعزيز الدعم له في الداخل، وهو أحد الأسباب التي تجعلني لا أرغب في الحضور…لا أريد أن أكون جزءا من دعم سياسي في هذا الخداع. فهو ليس الحارس العظيم للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب توماس ماسي أيضا إنه لن يحضر. وكتب على منصة إكس “الغرض من مخاطبة نتنياهو للكونجرس هو تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل وتخفيف حدة المعارضة الدولية لحربه. لا أشعر بأنني من أنصار هذا، ولذا لن أحضر”.

ومن بين الديمقراطيين الذين رفضوا الحضور أيضا أعضاء مجلس الشيوخ ديك دربين ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس وتيم كين وجيف ميركلي وبريان شاتز، وكلهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى باتي موراي التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، كان من بين الذين قرروا عدم الحضور تقدميون مثل النائبتين رشيدة طليب وألكسندرا أوكازيو كورتيز، بالإضافة إلى إيمي بيرا، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية وآدم سميث أبرز الديمقراطيين في لجنة خدمات القوات المسلحة ونظيرته روزا ديلاورو في لجنة المخصصات.

وقال سميث إنه لم يحضر قط اجتماعات مشتركة لكنه وصف نفسه يوم الثلاثاء بأنه “معارض بشدة لما يفعله رئيس الوزراء نتنياهو في إسرائيل”.

وألقى نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ فترة طويلة خطابه أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في مدينة منشغلة بالسياسة الداخلية.

فقد أعلن بايدن يوم الأحد إنهاء محاولة إعادة انتخابه ودعمه لترشيح الحزب الديمقراطي لنائبته كاملا هاريس للرئاسة لتنافس الجمهوري دونالد ترامب.

وتتغيب عن الحضور كاملا هاريس التي ترأس عادة جلسات إلقاء الكلمة باعتبارها نائب الرئيس. كما يتغيب السناتور الجمهوري جي.دي. فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس.

ويجتمع نتنياهو يوم الخميس مع بايدن وهاريس ومن المتوقع أن يضغطا عليه من أجل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس. وتقدمت هاريس أحيانا على رئيسها في انتقاد إسرائيل بسبب الخسائر الفادحة وسط المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى فلوريدا للقاء ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وسيكون الاجتماع هو الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب التي تعززت خلالها العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.