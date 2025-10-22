نتنياهو يلمح إلى معارضته لوجود قوات تركية في غزة

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إلى معارضته لأي دور لقوات الأمن التركية في قطاع غزة في إطار مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعوم من الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، بينما يقف إلى جواره نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس خلال زيارة للقدس، إنهما ناقشا تصورات “اليوم التالي” لانتهاء الحرب في غزة، وهو ما تضمن الأطراف التي يمكنها إرساء الأمن في القطاع الذي مزقته الحرب على مدى عامين.

وعبر فانس مجددا عن تفاؤله إزاء صمود وقف إطلاق النار، وكان قد ذكر يوم الثلاثاء أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار تسير بشكل أفضل من المتوقع. وقال يوم الأربعاء “لم أقل أبدا إن الأمر سهل لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد وبأننا نستطيع بالفعل بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بأكمله”.

وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، يركز الوسطاء حاليا على المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة التي تطالب حماس بنزع سلاحها وتنص على نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار وتدريب ودعم أفراد من الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعهم للفحص والتدقيق الأمني.

* نتنياهو: لدي “آراء قاطعة” حول الدور التركي في غزة

في معرض رده على سؤال حول فكرة وجود قوات أمن تركية في غزة، قال نتنياهو “سنقرر هذا الأمر معا… لدي آراء قاطعة حول ذلك. هل تريد أن تخمن ما هي؟”.

وقال فانس يوم الثلاثاء إن تركيا سيكون لها “دور بناء” مع الدخول في المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تقاربا في السابق لكنها تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال الحرب على غزة مع انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة هجمات إسرائيل على القطاع ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

وتقول تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي الذي ساعد في إقناع حماس بقبول خطة ترامب، إنها ستشارك في قوة العمل الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وإن قواتها المسلحة يمكن أن تعمل بصفة عسكرية أو مدنية حسبما تقتضي الحاجة.

وقبل أسبوعين قال أردوغان إن تركيا يمكن أن تلعب دورا “ميدانيا” في حين قال مسؤول كبير لرويترز إنها ستشارك في قوة العمل المشتركة، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، التي تشكلت بهدف العثور على جثث الرهائن الذين قتلوا في غزة ولم يتسن تحديد أماكنهم.

(شارك في التغطية الصحفية جوناثان سبايسر من تركيا – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)