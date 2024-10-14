نتنياهو ينفي استهداف اليونيفيل ويدعو لانسحابها والقوة تقول إنها باقية

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القدس (رويترز) – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الاتهامات بأن قوات إسرائيلية استهدفت عمدا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ووصفها بأنها “زائفة تماما”، وجدد دعوته لانسحاب القوة من مناطق القتال.

وقال نتنياهو إن الجيش بذل قصارى جهده لتجنب إيذاء أفراد اليونيفيل في أثناء استهداف مقاتلي حزب الله “لكن أفضل طريق لضمان سلامة أفراد اليونيفيل هو أن تستجيب اليونيفيل لطلب إسرائيل وتبتعد مؤقتا عن طريق الأذى”.

وفي وقت لاحق، نشر المتحدث باسم بعثة اليونيفيل رسالة في مقطع مصور على موقع إكس قال فيها “نحن باقون. إننا في جنوب لبنان بموجب تفويض من مجلس الأمن، لذا فإن من المهم الحفاظ على وجود دولي وإبقاء علم الأمم المتحدة في المنطقة”.

وأضاف المتحدث أندريا تيننتي “كانت هناك بعض الهجمات المتعمدة على قواتنا… الأطراف ملزمة بحماية قوات حفظ السلام وضمان سلامة وأمن قواتنا”.