نتنياهو ينفي تقريرا بأنه تحدث مع ترامب بشأن مفاوضات غزة

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القدس (رويترز) – نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس ما ورد في تقرير بأنه تحدث يوم الأربعاء مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن المحادثات حول مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس السابق دونالد ترامب”.

ونشر موقع أكسيوس التقرير الذي نقل النبأ عن مصدرين أمريكيين.

وذكر الموقع أن أحد المصدرين قال إن اتصالا هاتفيا أجراه ترامب كان الهدف منه تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس الأمريكي السابق لنتنياهو بالفعل. ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تعقد مصر والولايات المتحدة وقطر جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس.