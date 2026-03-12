نتنياهو يهدد الزعيم الإيراني الجديد ويدافع عن الهجوم العسكري

القدس 12 مارس آذَار (رويترز) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا ضمنيا اليوم الخميس بقتل الزعيم الأعلى الإيراني الجديد، وذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ بدء الحرب، حيث سعى من خلاله إلى استغلال هذا المؤتمر للدفاع عن هجومه العسكري المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.

وقال نتنياهو إن إيران “لم تعد كما كانت” بعد نحو أسبوعين من القصف الجوي الأمريكي الإسرائيلي، وإن طهران تلقت ضربات موجعة في صفوف الحرس الثوري وقوات الباسيج.

ووقف نتنياهو بين علمين إسرائيليين، للإجابة على أسئلة عبر رابط فيديو، متعهدا بمواصلة استهداف حزب الله اللبناني بعد أن أطلق الأخير، المدعوم من إيران، النار في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في بداية الحرب.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي قد تتخذها إسرائيل مع الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وزعيم حزب الله نعيم قاسم قال نتنياهو “لن أضمن حياة أي من قادة هذه المنظمة الإرهابية… لا أنوي هنا توجيه رسالة محددة حول ما نخطط له أو ما سنفعله”.

وأضاف نتنياهو أن إيران وحزب الله لم يعودا يشكلان التهديد ذاته الذي كانا يشكلانه سابقا.

وأكد نتنياهو أنه يتحدث يوميا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن محادثاتهما تتسم بالحرية والشفافية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)