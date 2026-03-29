نتنياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية في جنوب لبنان

29 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية في جنوب لبنان، مؤكدا عزمه على تغيير الوضع الأمني هناك جذريا.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور من القيادة الشمالية “أصدرت للتو تعليمات بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية. ونحن عازمون على تغيير الوضع في الشمال تغييرا جذريا”.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز الوضع الأمني الإسرائيلي على امتداد الحدود الشمالية في ظل استمرار التوتر والمخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة جراء الأعمال القتالية.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)