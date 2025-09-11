نتنياهو يوقع على خطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

1دقيقة

(رويترز) – وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)