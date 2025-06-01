نتيجة متقاربة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في بولندا (استطلاعات)

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حقق المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي ومنافسه القومي في الانتخابات الرئاسية في بولندا نتيجة متقاربة في الجولة الثانية للاقتراع الأحد، وفق ما أظهرت استطلاعات للرأي، لكن الفجوة الضيقة بينهما تجعل من الصعب تحديد الفائز.

ونال المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي رافال تشاسكوفكسي 50,3% من الأصوات، فيما حصد منافسه المؤرخ كارول ناوروتسكي 49,7%، بحسب استطلاع رأي لمعهد “إيبسوس” مع هامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.

ومن المتوقع أن تعلن النتيجة النهائية صباح الاثنين.

ستكون للنتيجة آثار كبيرة على وضع بولندا في أوروبا، ولكن أيضا على حقوق الإجهاض والمثليين وسيادة القانون في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تحد أوكرانيا وتظل مؤيدا قويا لجارتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وتواجه في الدورة الثانية رافال تشاسكوفكسي (53 عاما) رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي وحليف الحكومة الوسطية، مع المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عاما) المدعوم من حزب القانون والعدالة بزعامة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته أندريه دودا.

وأعلن كلا المرشحين الفوز.

وقال تشاسكوفكسي فور إعلان نتائج الاستطلاع: “لقد فزنا”، مؤكدا في الوقت نفسه أن النتائج “شديدة التقارب”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى إعادة بناء المجتمع. تُظهر هذه النتائج مدى تقارب نتائج الانتخابات. وأعتقد أن أول مهمة كرئيس ستكون التواصل مع من لم يصوتوا لي”.

بدوره، أكد ناوروتسكي لأنصاره “سنفوز الليلة، سنفوز وسننقذ بولندا”، مضيفا “لن نسمح لرئيس الوزراء دونالد توسك بالحصول على كل شيء واحتكار السلطة”.

– “سيادة بلادنا أهم” –

بلغت نسبة المشاركة 72,8%، وهي أعلى من تلك المسجلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 (68,17%).

وقالت أغنييشكا لوينسكا وهي عاملة نظافة تبلغ 56 عاما في بلدة هالينو القريبة من وارسو، “سأصوّت لتشاسكوفكسي. إنّه متعلّم ويتحدّث عدّة لغات وذكي ومتميّز”.

من جهتها، قالت ليلى تشوجيكا وهي متقاعدة من وارسو تبلغ 60 عاما، إنّها صوّتت لناوروتسكي. وأضافت لوكالة فرانس برس “القيم الكاثوليكية مهمة بالنسبة إلي، أعلم أنّه يشاركني هذه القيم”، واصفة المرّشح بأنّه “أمل بولندا”.

والرئيس في هذا البلد البالغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويوجه السياسة الخارجية ويمكنه طرح مشاريع قوانين واستخدام الفيتو ضدها.

وفي حال فوز تشاسكوفسكي، سيعطي ذلك دفعا كبيرا للبرنامج التقدمي الذي تعتمده الحكومة برئاسة دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي.

وقد يؤدي الأمر إلى تغييرات اجتماعية مهمة مثل الاعتراف بالشراكات المدنية للمثليين وتليين قوانين الإجهاض شبه المحظور حاليا.

وقال توسك بعد إدلائه بصوته في سوبوت (شمال) إن الانتخابات “مهمة جدا”.

ودعا الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا البولنديين إلى التصويت وتحديد مصيرهم بأنفسهم معربا عن أمله في أن يكون للرئيس الجديد تفويض قوي.

في المقابل، سيعزز فوز ناوروتسكي موقع حزب القانون والعدالة الشعبوي الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، وقد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة.

ويؤيد العديد من أنصار ناوروتسكي تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقا لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت أغنييشكا بروكوبوك ربة المنزل الأربعينية قبل الإدلاء بصوتها “يجب ألا نرضخ للضغوط الأوروبية”.

وأضافت متحدثة في مدينة بالا بودلاسكا القريبة من الحدود مع بيلاروس “علينا اتباع خطنا الخاص … وعدم الانسياق إلى التيارات الآتية من الغرب”.

ورأى توماش تشوبلوم الميكانيكي البالغ 48 عاما أن “الاتحاد الأوروبي مهم، لكن سيادة بلادنا أهم بكثير”.

– “صدام حضارات” –

واعتبرت الخبيرة السياسية آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا أن الانتخابات هي “صدام حضارات حقيقي” بسبب الاختلافات الكبرى في السياسات بين المرشحين.

ويؤيد العديد من ناخبي تشاسكوفسكي تكاملا أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وتسريع الإصلاحات الاجتماعية في البلد الذي يسجل نموا اقتصاديا كبيرا.

وقالت المدرسة الخمسينية ماوغوزاتا فويتشيخوفسكا “للأسف، لا تحظى البولنديات بالحقوق ذاتها كصديقاتهن الأوروبيات”.

وتابعت متحدثة لفرانس برس “آمل أن يعيد رافال تشاسكوفسكي إطلاق النقاش حول الإجهاض حتى نتمكن أخيرا من العيش في بلد حر يمكن أن تكون لدينا فيه وجهة نظرنا الخاصة”.

وتلقى الانتخابات متابعة حثيثة في أوكرانيا التي تسعى إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي الدولي لها في مفاوضاتها الصعبة مع روسيا.

ويعارض كارول نافروتسكي المعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي ويدعو إلى فرض قيود على الامتيازات الممنوحة لحوالى مليون لاجئ أوكراني في بولندا.

وقام خلال الساعات الأخيرة من الحملة الجمعة بزيارة نصب أقيم تكريما لذكرى البولنديين الذين قتلوا بأيدي قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال “كانت إبادة جماعية ضد الشعب البولندي”.

بور-دت/كام-الح-ح س