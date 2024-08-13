نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس

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قتلت غارة إسرائيلية الثلاثاء عشرة أفراد من عائلة كانت تقيم في خان يونس جنوب قطاع غزة ولم تنجُ منها سوى طفلة عمرها ثلاثة أشهر وفق ما أفاد مسعف لوكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتفحص الأمر.

وقال طبيب في مستشفى ناصر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن “عشرة أفراد من عائلة أبو حية قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة عبسان شرق خان يونس”.

وأضاف “لم يبق من العائلة سوى ناجية واحدة هي طفلة اسمها ريم وعمرها ثلاثة أشهر فقط”.

وأشار الطبيب إلى أن أفراد الأسرة العشرة الآخرين الذين قضوا في الغارة هم والداها واخوتها الثمانية.

ولفتت الطفلة الملفوفة بقطعة قماش بيضاء أنظار جميع المتواجدين في باحة مستشفى ناصر والذين جاءوا للبحث عن أهاليهم سواء القتلى أو الجرحى.

وقال إبراهيم بربخ وهو من سكان خان يونس بينما كان يحمل الطفلة “هذه الطفلة خرجت من تحت الانقاض كل عائلتها قُتلت، حتى أمها ماتت”.

وتساءل “من سوف يرضعها؟ … أين العالم، أين من يدَّعون الانسانية، أين حقوق الانسان والصليب الأحمر، هذه الطفلة بقيت من بين عائلة كاملة”.

وأكد عاملون في الدفاع المدني ومصادر طبية وشهود عيان تعرض عدة أجزاء من القطاع الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، وتوفي 39 منهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء الحرب 39929، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور/ها/ص ك