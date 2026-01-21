نجاح أول جراحة روبوتية لإعادة بناء الثدي في الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء أول جراحة من نوعها في الإمارات لإعادة بناء الثدي باستخدام تقنية جراحة سديلة الشريان الثاقب البطني السفلي العميق “DIEP” بمساعدة الروبوت، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأوضحت “وام” أن العملية أُجريت لمريضة ناجية من سرطان الثدي كانت قد خضعت سابقا لاستئصال الثدي. ويجمع الإجراء الجراحي بين تقنية الجراحة الروبوتية والخبرة المتخصصة في الجراحة المجهرية.

وعبر تقنية الروبوت، تمكّن الفريق الطبي من أخذ أنسجة من منطقة البطن عبر شقوق صغيرة مع الحفاظ على سلامة العضلات والأنسجة المحيطة بها ونقلها لإعادة تشكيل الثدي بشكل طبيعي، واستفاد من التصوير الثلاثي الأبعاد وأدوات الروبوت العالية الدقة لفصل الأوعية الدموية في البطن بدرجة أعلى من الدقة والأمان.

م ل