نجل آخر شاه لإيران يدعو لمزيد من الضغط لمساعدة المتظاهرين

واشنطن 16 يناير كانون الثاني – حث المعارض الإيراني رضا بهلوي اليوم الجمعة المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على الحكومة الإيرانية لمساعدة المحتجين على الإطاحة بحكم رجال الدين، في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة القمع الدموية أخمدت المظاهرات بشكل كبير.

وعقد بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع والمقيم في الخارج، مؤتمرا صحفيا في واشنطن صباح اليوم الجمعة للدعوة إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية على طهران.

وقال إن “قطاعات كبيرة” من الجيش الإيراني وقوات الأمن الإيرانية أعلنوا ولائهم له “سرا” وأنه في وضع فريد لضمان انتقال مستقر للبلاد.

وبعد أن برز كصوت بارز في المعارضة في البلاد، يسعى بهلوي (65 عاما) إلى لعب دور في مستقبل إيران على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تشككه في قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل البلاد.

وقال بهلوي “يتخذ الشعب الإيراني إجراءات حاسمة على الأرض. وقد حان الوقت الآن للمجتمع الدولي للانضمام إليه بشكل كامل”.

ويعيش بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة، خارج إيران منذ ما قبل الإطاحة بوالده في الثورة الإسلامية عام 1979. وتعاني المعارضة الإيرانية من التشرذم بين مجموعات متنافسة وفصائل أيدلوجية متناحرة -بما في ذلك الملكيون الذين يدعمون بهلوي- ويبدو أنها تفتقر إلى وجود منظم داخل الجمهورية الإسلامية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين.

