نجوم العالم في الغولف يخوضون “تحدي أبوظبي” الأربعاء

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تنطلق منافسات بطولة “تحدي أبوظبي” للغولف الأربعاء في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر إلى غاية الأحد، ضمن منافسات جولة “هوتيل بلانر” العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار أميركي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وتُنظّم البطولة بالتعاون بين “اتحاد الإمارات للغولف” و”الجولة الأوروبية للغولف”، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة لأبوظبي.

ويتنافس في “تحدي أبوظبي” عدد من نجوم الغولف العالميين، والذين يواصلون تقديم أقوى المستويات على أرض الإمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته بطولة “تحدي الإمارات” التي اختتمت الأحد الماضي في نادي الزوراء للجولف واليخوت، بحسب الوكالة.

وأوردت الوكالة أن من بين أبرز اللاعبين المشاركين من الإمارات، أحمد سكيك، ومحمّد سكيك، وسام مولان، وريان أحمد.

كذلك، سينضم إليهم نجوم عالميون، مثل الإيطالي ريناتو باراتوري الفائز بلقب بطولة تحدي الإمارات الأسبوع الماضي، والإنكليزي إيدي بيبريل الفائز بلقبين في جولة “دي بي ورلد”، والإسباني أدري أرناوس المقيم في دبي.

ويتنافس اللاعبون على المراكز الأولى في التصنيف الخاص بهذه الجولة، للحصول على بطاقات المشاركة الدائمة في جولة “دي بي ورلد” العام المقبل، إذ تعتبر هذه الجولة مؤهلة إلى جولة “دي بي ورلد” الأعلى تصنيفا، والتي تقام سنويا بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وتحمل شعار “السباق إلى دبي”.

بور