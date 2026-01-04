نحو ألف مستفيد من خدمات “زايد لأصحاب الهمم” لطباعة المناهج بلغة برايل منذ 2006

بلغ عدد المستفيدين من خدمات طباعة المناهج الدراسية بلغة برايل التي تقدمها هيئة زايد لأصحاب الهمم، في العام الأكاديمي الحالي 2025 /2026 34 مستفيدا، ليصل إلى 998 إجمالي الطلبة المستفيدين منذ عام 2006، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وبلغ عدد النسخ الورقية المطبوعة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 320 نسخة، بإجمالي 27 ألفا و430 نسخة منذ بدء الخدمة، فيما بلغ عدد النسخ الإلكترونية للفصل الدراسي الأول 367 نسخة، من إجمالي 10 آلاف و87 نسخة إلكترونية، بحسب الوكالة الرسمية.

وارتفع عدد الجهات المستفيدة من المطبوعات والمنشورات التوعوية بطريقة برايل إلى 205 جهات، منها 7 جهات خلال عام 2025، بواقع 3500 نسخة من إصدارات دليل الجهات والمؤسسات.

وذكرت الوكالة أنّ عدد المستفيدين من خدمات التدريب في مجال المكفوفين منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 229 مستفيدا، فيما ارتفع عدد الاستشارات المقدمة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 إلى 519 استشارة، إلى جانب تنظيم 19 ورشة توعوية تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

