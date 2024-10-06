مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نحو ألف مهاجر عبروا المانش السبت في رقم قياسي لهذا العام

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عبر 973 شخصا، وهو عدد قياسي من المهاجرين، المانش السبت للوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة، في اليوم نفسه الذي قضى فيه أربعة أشخاص في البحر، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية.

وبوصول هذه الدفعة التي اعلن عنها الأحد ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية هذا العام إلى 26612 شخصا، معظمهم من فرنسا.

وجاءت عمليات العبور في اليوم الذي قضى فيه طفل يبلغ عامين وامرأة ورجلان في حادثين قبالة السواحل الفرنسية.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى تموز/يونيو مع عبور أكثر من 882 شخصا.

جعلت سلسلة حوادث غرق من 2024 العام الأكثر دموية منذ بداية ظاهرة رحلات العبور على متن قوارب مطاط عام 2018 بعد الإغلاق المحكم للمنافذ عبر النفق تحت المانش وميناء كاليه.

وتعهدت حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة كير ستارمر التي تم انتخابها في تموز/يوليو بالتصدي للهجرة غير الشرعية عبر زيادة عدد عمليات طرد المهاجرين وملاحقة المهربين.

ووفقا للسلطات البريطانية، يتم تحميل القوارب الصغيرة بأكثر من قدرتها الاستيعابية مع معدل 52 راكبا مقارنة بـ 13 فقط عام 2020. وبين حزيران/يونيو 2023 وحزيران/يونيو 2024 كان 18% من الأشخاص الذين وصلوا في هذه القوارب من أفغانستان، وهو رقم في انخفاض حاد، ثم إيران (13%) وفيتنام (10%).

ادم/ليل/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
62 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
190 إعجاب
132 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية