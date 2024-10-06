نحو ألف مهاجر عبروا المانش السبت في رقم قياسي لهذا العام

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عبر 973 شخصا، وهو عدد قياسي من المهاجرين، المانش السبت للوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة، في اليوم نفسه الذي قضى فيه أربعة أشخاص في البحر، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية.

وبوصول هذه الدفعة التي اعلن عنها الأحد ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية هذا العام إلى 26612 شخصا، معظمهم من فرنسا.

وجاءت عمليات العبور في اليوم الذي قضى فيه طفل يبلغ عامين وامرأة ورجلان في حادثين قبالة السواحل الفرنسية.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى تموز/يونيو مع عبور أكثر من 882 شخصا.

جعلت سلسلة حوادث غرق من 2024 العام الأكثر دموية منذ بداية ظاهرة رحلات العبور على متن قوارب مطاط عام 2018 بعد الإغلاق المحكم للمنافذ عبر النفق تحت المانش وميناء كاليه.

وتعهدت حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة كير ستارمر التي تم انتخابها في تموز/يوليو بالتصدي للهجرة غير الشرعية عبر زيادة عدد عمليات طرد المهاجرين وملاحقة المهربين.

ووفقا للسلطات البريطانية، يتم تحميل القوارب الصغيرة بأكثر من قدرتها الاستيعابية مع معدل 52 راكبا مقارنة بـ 13 فقط عام 2020. وبين حزيران/يونيو 2023 وحزيران/يونيو 2024 كان 18% من الأشخاص الذين وصلوا في هذه القوارب من أفغانستان، وهو رقم في انخفاض حاد، ثم إيران (13%) وفيتنام (10%).

ادم/ليل/ب ق