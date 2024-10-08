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نحو 144 مليار درهم احتياطيات فائضة مستدامة في القطاع المصرفي بالإمارات

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ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات في المتوسط، إلى نحو 144,7 مليار درهم (نحو 39 مليار دولار)، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وذكر الصرف أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4,9 في المئة في أيلول/سبتمبر الماضي، تماشيا مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدى الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريبا من سعر الأساسي، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.

وفي سياق آخر، أوضح المركزي أن النظام المصرفي في دولة الإمارات “ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1,3 نقطة مئوية”، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18,2 في المئة في الربع الثاني من عام 2023.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية