نحو 157 مليون مسافر عبر مطارات دولة الإمارات في 2025 بنمو 6,1%

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ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات إلى 156,8 مليون مسافر خلال العام 2025، مقارنة بـ147,8 مليون مسافر في 2024، بنسبة نمو بلغت 6,1 %، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة نقلا عن بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووفقا للبيانات حسب كل إمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104,5 ملايين مسافر خلال 2025، مقارنة بـ100,9 مليون مسافر في 2024 بنسبة نمو 3.5%. أما عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي، فبلغ 34,2 مليون مسافر في 2025 مقارنة بـ30,8 مليون مسافر في 2024، بنمو 10,7%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن النمو في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين، بل امتد لحركة الطائرات، والتي بلغت 855,3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ801 ألف حركة في 2024، بنسبة نمو 6,8%.

م ل