The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نحو 157 مليون مسافر عبر مطارات دولة الإمارات في 2025 بنمو 6,1%

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات إلى 156,8 مليون مسافر خلال العام 2025، مقارنة بـ147,8 مليون مسافر في 2024، بنسبة نمو بلغت 6,1 %، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة نقلا عن بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووفقا للبيانات حسب كل إمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104,5 ملايين مسافر خلال 2025، مقارنة بـ100,9 مليون مسافر في 2024 بنسبة نمو 3.5%. أما عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي، فبلغ 34,2 مليون مسافر في 2025 مقارنة بـ30,8 مليون مسافر في 2024، بنمو 10,7%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن النمو في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين، بل امتد لحركة الطائرات، والتي بلغت 855,3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ801 ألف حركة في 2024، بنسبة نمو 6,8%.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية