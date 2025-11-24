The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نحو 73% من المستثمرين في الإمارات ينوون استبدال المستشارين بالذكاء الاصطناعي (استطلاع)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

كشف استطلاع أجرته منصة “ألفيا” التكنولوجية المتخصصة في إدارة الثروات، ومقرها أبوظبي، أن نحو 73% من المستثمرين في الإمارات يعتزمون اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كبديل للمستشارين البشريين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأوردت نتائج الاستطلاع أيضا أن نحو 70,8% عبّروا عن ثقتهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة محافظهم الاستثمارية، فيما أبدى 52% من المشاركين من الأثرياء رضاهم عن استخدام هذه التقنيات.

ولكن رغم تزايد إقبال المستثمرين على حلول رقمية أكثر ذكاء وشمولية لإدارة الثروات، إلا أن المنصات الحالية لا تلبي توقعات المستثمرين في الوقت الراهن، بحسب ما أفادت “وام”.

م ل/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية