نحو 73% من المستثمرين في الإمارات ينوون استبدال المستشارين بالذكاء الاصطناعي (استطلاع)

كشف استطلاع أجرته منصة “ألفيا” التكنولوجية المتخصصة في إدارة الثروات، ومقرها أبوظبي، أن نحو 73% من المستثمرين في الإمارات يعتزمون اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كبديل للمستشارين البشريين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأوردت نتائج الاستطلاع أيضا أن نحو 70,8% عبّروا عن ثقتهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة محافظهم الاستثمارية، فيما أبدى 52% من المشاركين من الأثرياء رضاهم عن استخدام هذه التقنيات.

ولكن رغم تزايد إقبال المستثمرين على حلول رقمية أكثر ذكاء وشمولية لإدارة الثروات، إلا أن المنصات الحالية لا تلبي توقعات المستثمرين في الوقت الراهن، بحسب ما أفادت “وام”.

