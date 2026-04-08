نحو 836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول من 2026
أظهرت إحصاءات هيئة النقل في عجمان تسجيل 835 ألفا و834 مستخدما لخدمات النقل العام خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 707 الاف و71 مستخدما خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغت نسبته 18.2%، ما يعكس تزايد الاعتماد على منظومة النقل العام في الإمارة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.
وذكرت الوكالة أنّ “هذا الارتفاع يأتي مدفوعا بتحسين الجاهزية التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة، بما يعزز انسيابية التنقل ورفع مستوى رضا المتعاملين”.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان سامي علي الجلاف أن “هذا النمو يعكس وتيرة التطوير المستمرة التي تشهدها خدمات النقل العام، والحرص على تقديم تجربة تنقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة”، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
