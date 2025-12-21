نزوح أكثر من نصف مليون كمبودي بسبب المعارك الحدودية مع تايلاند

afp_tickers

5دقائق

اضطر أكثر من نصف مليون شخص في كمبوديا إلى النزوح بسبب المعارك الحدودية الدائرة مع تايلاند منذ أسبوعين، بحسب ما أعلنت بنوم بنه الأحد، عشية محادثات إقليمية ترمي إلى احتواء تصاعد العنف.

وكانت تايلاند قد أفادت من جهتها بنزوح ما يناهز 400 ألف شخص إثر تجدّد الاشتباكات على الحدود.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن “أكثر من نصف كمبودي، بمن فيهم أطفال ونساء، يواجهون صعوبات جمّة بسبب النزوح القسري من ديارهم ومدارسهم هربا من القصف المدفعي والصواريخ والغارات الجوية التي تشنّها طائرات اف-16 التايلاندية”، مع تقدير عددهم الإجمالي بحوالى 518611.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري الأحد في تصريحات للإعلام إن عدد الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم وإيواؤهم في ملاجئ انخفض، حتّى لو لا يزال أكثر من 200 ألف نازح في مراكز إيواء.

ودعا النازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم إلى التقيّد بالتوجيهات الصادرة “بسبب الألغام أو القنابل الخطرة المتروكة”.

– “فرصة مهمّة” –

وأفادت كمبوديا التي تتفوّق عليها تايلاند عسكريا الأحد بأن القوّات التايلاندية استأنفت هجماتها منذ ساعات الصباح الأولى، متحدثة عن معارك في محيط معبد برياه فيهيار للخمير والذي يعود إلى 900 سنة ويثير مطامع بانكوك.

وبحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن كلّ طرف، أسفرت الاشتباكات عن سقوط 41 قتيلا على الأقلّ، 22 من الجانب التايلاندي و19 من الجانب الكمبودي، منذ تجدّد القتال في 12 كانون الأول/ديسمبر على خلفية تنازع المملكتين أراضي على امتداد الحدود التي يعود ترسميها للحقبة الاستعمارية.

وكانت موجة عنف سابقة قد اندلعت في تموز/يوليو وأودت ب43 شخصا في خمسة أيام.

ومن المرتقب أن يجتمع وزراء الخارجية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبينهم وزيرا تايلاند وكمبوديا، الإثنين في كوالالمبور لمناقشة النزاع.

واعتبر البلدان الأحد أن من شأن هذا الاجتماع في ماليزيا أن يساهم في تهدئة التوتّر. وتحدثت الناطقة باسم وزارة الخارجية التايلاندية ماراتي ناليتا أندامو عن “فرصة مهمّة للطرفين”.

وأعادت التأكيد على الشروط السابقة للمفاوضات، لا سيّما مطلب بانكوك بأن تكون بنوم بنه أوّل من يبادر إلى إعلان وقف إطلاق النار وأن تتعاون معها في سياق عمليات نزع الألغام عند الحدود.

ولم تقدم الحكومة التايلاندية أيّ ضمانة في ما يخصّ مآل الهدنة، مشيرة في بيان إلى أنه “لا يمكن التوصّل إلى وقف لإطلاق النار إلا بعد قيام الجيش التايلاندي بمعاينة الوضع الميداني”.

– “موقف حازم” –

ورأت وزارة الخارجية الكمبودية من جهتها أن الهدف من الاجتماع هو تهدئة التوتّرات وإحلال “السلام والاستقرار وعلاقات حسن الجوار” من جديد.

وكررت “الموقف الحازم” لبنوم بنه بشأن “تسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية والحوار والدبلوماسية”.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه نجح في حلّ النزاع بين البلدين بعدما ترأّس مراسم توقيع وقف إطلاق النار الذي علّقت بانكوك العمل به بعد فترة قصيرة.

ودعا كلّ من واشنطن وبكين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ورئاسة آسيان إلى وقف الأعمال العدائية.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة عن أمله أن تعود الهدنة بين البلدين بحلول الإثنين أو الثلاثاء، في ضوء تكثّف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

من جانبها، أوفدت الصين مبعوثها الخاص بالشؤون الآسيوية للتوسّط بين الطرفين.

سيي-تب/م ن/ب ق