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نسخة من الاتفاق: إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا في موعد أقصاه اليوم الخمسين

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القاهرة (رويترز) – أظهرت نسخة من الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اطلعت عليها رويترز أن إسرائيل ستخفض تدريجيا قواتها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي مع مصر خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أن تستكمل القوات انسحابها في موعد لا يتجاوز اليوم الخمسين.

وظل وضع الممر نقطة شائكة في الجهود السابقة الرامية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ ظلت مصر، التي تقوم بالوساطة مع قطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، تطالب بانسحاب إسرائيل منه بعد سيطرتها عليه في مايو أيار.

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