نشر طائرات مسيرة على الحدود بمصر يزيد من حدة الحرب الأهلية بالسودان

7دقائق

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) – قال أكثر من عشرة مسؤولين وخبراء إقليميين إن نشر نموذج قوي من مسيرات قتالية تركية في مدرج جوي على الحدود الجنوبية الغربية لمصر يشير إلى تصعيد حاد في الحرب الأهلية في السودان، مما يوحي بأن أحد أكبر البلدان المجاورة له ينخرط بشكل أعمق في الصراع.

وتقدم مصر، التي تشترك مع السودان في نهر النيل وفي حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، دعما سياسيا قويا للجيش السوداني في صراعه المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ورغم أن مسؤولين أمنيين مصريين أقرّوا سرا بتقديم دعم لوجستي وتقني للجيش السوداني، فإن القاهرة كانت حتى العام الماضي تتجنب التدخل المباشر في القتال الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين وتسبب في مجاعة في السودان.

وقال ثمانية محللين إقليميين وثلاثة دبلوماسيين أطلعهم مسؤولون مصريون على الموقف إن القاهرة بدأت في تغيير موقفها تجاه الصراع عندما حققت قوات الدعم السريع سلسلة من التقدم في منطقة دارفور بغرب السودان، حيث استولت أولا على مثلث استراتيجي في الشمال الغربي بين مصر وليبيا في يونيو حزيران، ثم اجتاحت مدينة الفاشر آخر معقل للجيش السوداني في دارفور في أكتوبر تشرين الأول.

وحذرت الرئاسة المصرية في ديسمبر كانون الأول من أن الأمن القومي للبلاد يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن السودان، وأن القاهرة لن تسمح بتجاوز “الخطوط الحمراء”. وقالت إن هذه الخطوط تشمل الحفاظ على وحدة أراضي السودان ورفض أي “كيانات موازية” تهدد وحدة البلاد.

وقال مسؤولان أمنيان مصريان لرويترز إنه جرى تزويد مطارين في الجنوب بمعدات عسكرية على مدى الأشهر الثمانية الماضية تقريبا لتأمين الحدود وتنفيذ ضربات عسكرية لحماية “الأمن القومي”. وأحجم المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، عن تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة فانتور، وهي شركة أمريكية في تكنولوجيا الفضاء، طائرة مسيرة كبيرة على مدرج أحد المطارات في شرق العوينات في 29 سبتمبر أيلول و28 ديسمبر كانون الأول والتاسع من يناير كانون الثاني.

وقال خبيران عسكريان اطلعا على الصور لرويترز إن الطائرة من طراز بيرقدار أكينجي بناء على تصميم هيكلها وأجنحتها. كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورا لطائرات مسيرة من طراز أكينجي في مطار شرق العوينات، والتي أفادت بأنها تستخدم في شن غارات في السودان.

وأكينجي واحدة من أكثر الطائرات المسيرة تقدما لدى شركة الدفاع التركية (بايكار) حيث تتمتع بقدرة على الطيران على ارتفاعات عالية والبقاء في الجو لمدة 24 ساعة وحمل مجموعة كبيرة من الذخائر.

ولم ترد وزارة الخارجية في مصر ولا الهيئة العامة للاستعلامات على الأسئلة المتعلقة بالعمليات في شرق العوينات أو في السودان. كما لم يرد الجيش السوداني على طلبات للتعليق.

* مجموعة واسعة من الأطراف الأجنبية

مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والولايات المتحدة، جزء مما يسمى بدول “الرباعي” التي تعد الأكثر نفوذا في الصراع، والتي تحاول التوسط لوقف إطلاق النار رغم أن جهودها لم تكلل بالنجاح بعد.

ويمثل تشديد القاهرة لموقفها عنصرا آخر قد يكون سببا في تأجيج الصراع الذي جذب مجموعة واسعة من الأطراف الأجنبية منذ أبريل نيسان 2023، عندما اختلف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على كيفية دمج قواتهما خلال الانتقال المخطط نحو الحكم المدني.

واتهم خبراء من الأمم المتحدة الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه أبوظبي. ونشر الجيش السوداني طائرات مسيرة تركية وإيرانية، وتلقى دعما سياسيا وغير سياسي من قطر والسعودية.

واتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مصر بالتورط في غارات جوية ضد قوات الدعم السريع منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 على الأقل، وهو ما نفته القاهرة في ذلك الوقت. وقبل سقوط مدينة الفاشر بوقت قصير، قال دقلو إن قواته تتعرض لهجمات من طائرات تقلع من “مطارات في دول مجاورة”، محذرا من أنها ستعتبر “هدفا مشروعا” لمقاتليه.

ولم ترد قوات الدعم السريع على طلبات للتعليق على هذا التقرير.

ونقل موقع العربي الجديد الإخباري، وهو منصة إعلامية عربية مقرها لندن، عن مسؤول عسكري مصري قوله إن مصر شنت غارة جوية على قافلة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة المثلث الحدودي في التاسع من يناير كانون الثاني. وقال دبلوماسي في القاهرة أطلعه مسؤولون مصريون على الأمر إن الغارة شنت من قاعدة جوية في جنوب مصر. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الروايات بشكل مستقل.

وقال سمير فرج، وهو ضابط عسكري مصري متقاعد، إن شرق العوينات هي إحدى القواعد الرئيسية التي يمكن لمصر من خلالها تأمين حدودها الجنوبية.

ويقع مطار شرق العوينات في منطقة زراعية نائية، على بعد حوالي 60 كيلومترا من الحدود السودانية، وكان يستخدم في المقام الأول لدعم مشروع استصلاح الصحراء قبل الحرب.

وأوضح فرج أن مصر لا تسمح لأي شخص بالتواجد على حدودها وتهديد أمنها القومي وأنها ستتدخل مباشرة وتدير الموقف، مؤكدا أن هذا حق لكل دولة في العالم.