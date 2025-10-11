نشطاء: مقتل 60 على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر بالسودان

2دقائق

(رويترز) – قال نشطاء محليون إن 60 شخصا على الأقل قتلوا مساء الجمعة وصباح السبت في هجمات بطائرتين مسيرتين وقصف بالمدفعية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مركز إيواء للنازحين في مدينة الفاشر السودانية.

وتخضع مدينة الفاشر لحصار من قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.

وأدى الحصار إلى انتشار الجوع والمرض في المدينة، واستهدفت ضربات متواصلة بالطائرات المسيرة والمدفعية مراكز إيواء النازحين ومساجد ومستشفيات وعيادات.

وقالت (تنسيقية لجان المقاومة – الفاشر) في بيان يوم السبت “مُسيرة لمليشيات الدعم السريع تقصف مركز إيواء دار الأرقم وتقتل عشرات المواطنيين العزل يوم أمس وصباح اليوم بمركز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية وما زالت جثثهم تحت الأنقاض وآخرون يحترقون داخل كرفانات مركز الإيواء.. أطفال ونساء وكبار السن قتلوا بدم بارد”.

وقالت في بيان لاحق إن المركز تعرض للقصف مرتين بطائرتين مسيرتين وثماني مرات بقذائف المدفعية.

وجاء في البيان “وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 60 شهيدا من المواطنين العزل، قتلوا بعد استهداف مدرسة دار الأرقم (بواسطة) مسيرتين استراتيجيتين وأكثر من ثماني دانات حارقة”.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة إن مئات المدنيين قتلوا جراء هجمات داخل الأحياء السكنية، وقال سكان تحدثوا مع رويترز إنهم حفروا خنادق في منازلهم وأحيائهم ليحتموا بها.

وقالت الجماعة التي تضم ناشطين إن المدينة تفقد 30 شخصا في المتوسط يوميا بسبب العنف والجوع والمرض.

(تغطية صحفية نفيسة الطاهر – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)