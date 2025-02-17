نشطاء مغاربة يقاضون وزيرة إسرائيلية مشاركة في مؤتمر بمراكش

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الرباط (رويترز) – رفع نشطاء مغاربة يوم الاثنين دعوى قضائية ضد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف التي من المقرر أن تصل إلى المغرب يوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي لسلامة الطرق بمراكش.

وقالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنهم رفعوا هذه الدعوى “ضد هذه الإرهابية، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية”.

ومن المقرر أن تشارك ريجيف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير شباط الحالي بمراكش.

وأضافت مجموعة العمل الوطنية أن “كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجودها (ريجيف) على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي” وطالبت “السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وقال الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لرويترز إن ريجيف “مجرمة حرب، وشريكة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) جالانت في جرائم الحرب بغزة، واللذان أدانتهما محكمة العدل الدولية”.

وأضاف “وجودها فوق التراب المغربي يشكل إهانة للشعب المغربي.. وقد ضعنا شكاية (دعوى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك بالمحكمة الإدارية، وتحددت جلسة المرافعة غدا صباحا”.

وتابع “كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكاية”.

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، التي يتنازع عليها مع جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر منذ عام 1976. وهذا النزاع هو الأقدم في أفريقيا.