مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نشطاء مغاربة يقاضون وزيرة إسرائيلية مشاركة في مؤتمر بمراكش

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

الرباط (رويترز) – رفع نشطاء مغاربة يوم الاثنين دعوى قضائية ضد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف التي من المقرر أن تصل إلى المغرب يوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي لسلامة الطرق بمراكش.

وقالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنهم رفعوا هذه الدعوى “ضد هذه الإرهابية، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية”.

ومن المقرر أن تشارك ريجيف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير شباط الحالي بمراكش.

وأضافت مجموعة العمل الوطنية أن “كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجودها (ريجيف) على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي” وطالبت “السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وقال الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لرويترز إن ريجيف “مجرمة حرب، وشريكة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) جالانت في جرائم الحرب بغزة، واللذان أدانتهما محكمة العدل الدولية”.

وأضاف “وجودها فوق التراب المغربي يشكل إهانة للشعب المغربي.. وقد ضعنا شكاية (دعوى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك بالمحكمة الإدارية، وتحددت جلسة المرافعة غدا صباحا”.

وتابع “كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكاية”.

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، التي يتنازع عليها مع جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر منذ عام 1976. وهذا النزاع هو الأقدم في أفريقيا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية