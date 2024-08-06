نصرالله يتوعد إسرائيل بالرد “أيا تكن العواقب”

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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء إن حزبه وإيران “ملزمان بالرد” على اسرائيل “أياً تكن العواقب” في حين تبذل جهود دولية لتفادي انزلاق التصعيد الى مواجهة إقليمية في الشرق الأوسط.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تأبين القائد في حزب الله فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال نصرالله أن إيران بعد مقتل اسماعيل هنية في طهران “تجد نفسها ملزمة بالرد والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع” وأن حزب الله كذلك “يرى نفسه ملزماً بالرد” بعد مقتل شكر. ولم تعلق إسرائيل على مقتل هنية في طهران.

وأضاف “ردنا آت، قويا مؤثراً فاعلاً … وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير لا يمكن أياً تكن العواقب أن تمر عليها المقاومة هكذا”. ويقصد بذلك “محور المقاومة” الذي تقوده إيران.

تزامناً مع بدء الحفل التأبيني وقبل كلمة نصرالله، خرق الطيران الإسرائيلي عصر الثلاثاء جدار الصوت على علو منخفض في سماء بيروت مرتين، ما أثار حالة من الهلع في بيروت.

أدت الحرب التي اندلعت في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في إسرائيل قبل عشرة أشهر إلى تصعيد أعمال العنف في المنطقة. وتزايد التوتر بعد اغتيال إسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران، ومقتل فؤاد شكر في اليوم السابق في غارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس “اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية”. وبعد بضع دقائق، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس إطلاق صلية من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل.

ويتهم الجيش والسلطات الاسرائيلية السنوار قائد حماس في قطاع غزة بأنه أحد المخططين الرئيسيين للهجوم غير المسبوق على اسرائيل.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر، عزّزت الولايات المتحدة منظومتها العسكرية في المنطقة، ونشرت مزيدا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته بذل جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.

ومنعا لاشتعال المنطقة، تعمل الأطراف الدولية على التهدئة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين “نحن منخرطون في دبلوماسية مكثّفة ليل نهار لتوجيه رسالة مفادها بكل بساطة أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد … لا بد أن نكسر هذه الحلقة من خلال التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”.

– هجوم وشيك؟ –

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران “لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى توسيع نطاق الحرب والأزمة في المنطقة” لكن إسرائيل “ستتلقى بالتأكيد الردّ على جرائمها وغطرستها”.

منذ أسبوع تقريبًا، وإسرائيل في حالة تأهب في انتظار الرد الذي وعدت به إيران وحلفاؤها. ولكن، رأى دبلوماسي أوروبي في تل أبيب أن عدم تغيير التوجيهات التي أصدرها الجيش للمدنيين في شمال إسرائيل يعني، من الناحية النظرية، أن الهجوم ليس وشيكًا.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل لتقييم الوضع الأمني، فيما وصل موفد روسي إلى طهران.

ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء اجتماعًا بناء على طلب “فلسطين وإيران” لإعلان “موقف إسلامي موحّد”، حسبما أفاد مسؤول في المنظمة.

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر الهاتف التطورات الإقليمية، فيما تحدث بلينكن مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجية مصر وهما طرفان رئيسيان في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وشدد بلينكن أيضًا على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وأكّدت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية في بيان الثلاثاء رفض بغداد “القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية” بعد يوم من إصابة سبعة أميركيين بقصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، في هجوم نُفذ إثر مقتل أربعة مقاتلين عراقيين موالين لإيران في غارة أميركية.

– عمل جماعي –

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب إلى القاهرة الثلاثاء حيث التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي. وقال بوحبيب في تصريح صحافي إن اتساع رقعة الحرب “أصبح جديًا”، مشددا على ضرورة وقف الحرب في غزة.

منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم التالي لاندلاع الحرب في غزة، يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل يومي تقريباً مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وفي هذا السياق، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة لبنان وأوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت.

وأسفرت ضربات اسرائيلية الثلاثاء على جنوب لبنان عن مقتل ستة مقاتلين من حزب الله، وفق مصدر أمني لبناني، نعاهم الحزب لاحقاً. وقتل خمسة منهم في ضربة استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون.

وتبنى الحزب استهداف مواقع عسكرية عدة، بينها ثكنة كيلع “بعشرات صواريخ الكاتيوشا” رداً على “الاغتيال الذي نفذه العدو الاسرائيلي” في ميفدون. وأعلن قبلها، استهداف ثكنة شراغا شمال مدينة عكا “بسرب من المسيرات الانقضاضية” رداً على مقتل أحد عناصره الاثنين.

على إثر هجمات حزب الله الصاروخية، دعت السلطات في شمال إسرائيل الثلاثاء السكان إلى البقاء بالقرب من الملاجئ.

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مختلف أنحاء قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء الغارات الكثيفة منذ ما يقرب من عشرة أشهر، فيما يتضور سكانه جوعا وعطشا.

وقُتل شخص الثلاثاء بنيران مسيّرة إسرائيلية بحسب مسعفين في مستشفى في دير البلح في وسط قطاع غزة.

ودعا المستشار الإقليمي في دير البلح للمجلس النروجي للاجئين حسن مراجع الثلاثاء إلى “عمل جماعي عالمي أقوى لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق وتوفير الحماية للناس”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ 39653 شخصًا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور-أنر/كبج-ص ك/ب ق