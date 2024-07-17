نصر الله: تمادي إسرائيل في استهداف مدنيين بلبنان سيدفعنا لضرب “مستعمرات” جديدة

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بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الأربعاء إن الجماعة ستضرب أهدافا جديدة في إسرائيل إذا واصلت قتل المدنيين في لبنان مشيرا إلى ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في لبنان في الأيام القليلة الماضية.

وقتل خمسة مدنيين، جميعهم سوريون ومن بينهم ثلاثة أطفال، في غارات إسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء. كما ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية أن ثلاثة مدنيين لبنانيين على الأقل قتلوا في اليوم السابق.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء “التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق صواريخ على مستعمرات” لم تستهدفها الجماعة من قبل.

وتشير جماعة حزب الله المدعومة من إيران إلى جميع المراكز السكانية الإسرائيلية على أنها “مستعمرات” ولا تعترف بإسرائيل.

وهناك تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والجماعة منذ أن أعلنت “جبهة إسناد” ودعم للفلسطينيين بعد وقت قصير من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية المستمرة على القطاع منذ ذلك الحين.

كما بدأت جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة، منها فصائل شيعية مسلحة في سوريا والعراق والحوثيون في اليمن، تنفيذ هجمات على إسرائيل أيضا بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لإحصاءات رويترز، أسفر تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان عن مقتل أكثر من 100 مدني وأكثر من 300 من مسلحي حزب الله في لبنان كما أدى إلى دمار في بلدات وقرى حدودية لبنانية لم تشهده المنطقة منذ حرب 2006.

وأشار نصر الله إلى ذلك في تصريحاته يوم الأربعاء وأضاف “نقول لأهلنا سنعيد إعمار بيوتنا ومنازلنا كما كانت وأجمل مما كانت”.