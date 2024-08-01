نصر الله: جماعة حزب الله سترد على قتل إسرائيل لفؤاد شُكر

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بيروت (رويترز) – توعد حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس بالرد على اغتيال أكبر قائد عسكري في الجماعة قائلا إن إسرائيل “لا تعرف أي خطوط حُمر تجاوزت”.

وأسفرت غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عن مقتل القائد بالجماعة فؤاد شُكر ومستشار عسكري إيراني وخمسة مدنيين.

وكانت الضربة التي تلقتها الجماعة المدعومة من إيران هي الأشد خطورة منذ ما يقرب من عقدين وتهدد بتصعيد تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع الصراع في قطاع غزة إلى حرب إقليمية شاملة.

وفي كلمة بثها التلفزيون خلال جنازة القائد القتيل قال نصر الله إن الصراع دخل “مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة”، وإن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء بهجومها على معقل الجماعة.

وقال نصر الله إن دولا لم يسمها طلبت من الجماعة الرد على نحو “معقول”، أو عدم الرد على الإطلاق. لكنه أضاف أن “المقاومة لا يمكن إلا أن ترد”.

وأضاف نصر الله مهددا إسرائيل “لا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان”.

وأوضح أن الجماعة خفّضت عملياتها على مدى اليومين الماضيين احتراما لقتلى الهجوم لكنه أكد على “العودة إلى العمل بشكل طبيعي في جبهة الإسناد اللبنانية… اعتبارا من صباح الغد”، رغم أن الرد على مقتل شُكر سيأتي في وقت لاحق.

وقال “سيأتي هذا الرد متفرقا أو متزامنا في كل الأحوال”.

وبعد ساعات قليلة من مقتل شُكر، قُتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران في هجوم أُلقي باللوم فيه على إسرائيل.

وذكر نصر الله في كلمته أن أي شخص يسعى إلى منع المنطقة من الانزلاق إلى حالة من الفوضى يجب أن يعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال “لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة”.