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نصر الله: هجوم حزب الله على إسرائيل تم وفق المخطط ومن المحتمل توجيه ضربات أخرى

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بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الأحد إن جماعته ستقيم تأثير هجومها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف عسكرية إسرائيلية في وقت سابق من يوم الأحد قبل تحديد ما إذا كانت ستنفذ المزيد من الهجمات ثأرا لقتل قائد عسكري بالجماعة المدعومة من إيران.

وأضاف نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن حزب الله تمكن من تنفيذ هجومه كما هو مخطط له، وهو ما يتناقض مع تصريحات للجيش الإسرائيلي بأن ضرباته الاستباقية أوقفت هجوما أوسع.

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